Китайская платежная система UnionPay прекратила работу с банками России
Китайская платежная система UnionPay прекратила работу с банками в России, находящимися под санкциями. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Это означает, что Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир"-UnionPay", – объяснил министр.
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UnionPay решили прекратить сотрудничество с российскими банками из-за опасений попасть под вторичные санкции, добавляют в Bloomberg.
Платежные карты UnionPay стали очень востребованы в России после ухода с рынка Visa и Mastercard.
Только за первую половину марта количество эмитированных в России платежных карт UnionPay выросло в 10 раз – до полумиллиона.
UnionPay работает в 180 странах, в том числе в США и ЕС.
- С 13 марта россияне не могут расплатиться картами китайской UnionPay в интернет-магазинах.
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