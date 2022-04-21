Китайская платежная система UnionPay прекратила работу с банками России

Китайская платежная система UnionPay прекратила работу с банками в России, находящимися под санкциями. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это означает, что Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир"-UnionPay", – объяснил министр.

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UnionPay решили прекратить сотрудничество с российскими банками из-за опасений попасть под вторичные санкции, добавляют в Bloomberg.

Платежные карты UnionPay стали очень востребованы в России после ухода с рынка Visa и Mastercard.

Только за первую половину марта количество эмитированных в России платежных карт UnionPay выросло в 10 раз – до полумиллиона.

UnionPay работает в 180 странах, в том числе в США и ЕС.

С 13 марта россияне не могут расплатиться картами китайской UnionPay в интернет-магазинах.

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Роман Брыль

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