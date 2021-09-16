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Кличко назвал бюджет Киева на 2022 год. Больше нынешнего на 4,5 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 14:47
Кличко назвал бюджет Киева на 2022 год. Больше нынешнего на 4,5 млрд грн - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации со ссылкой на заявление мэра столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой". 

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучения, которые повлекла пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", – сказал Виталий Кличко. 

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По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт, строительство и ремонт дорог. 

Также Виталий Кличко отметил, что только в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн. 

В текущем году бюджет Киева утвержден на уровне 60,5 млрд грн. В 2020 году бюджет составлял 58,8 млрд грн, в 2019 году - 54,9 млрд грн.  

  • В январе – мае 2021 года налогоплательщиками Киева перечислено в бюджеты всех уровней 53,4 млн грн, что на 4,1 млн грн, или на 8% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период. 

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Роман Брыль
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бюджет Киева мэр киева
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