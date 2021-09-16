Кличко назвал бюджет Киева на 2022 год. Больше нынешнего на 4,5 млрд грн

Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации со ссылкой на заявление мэра столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой".

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучения, которые повлекла пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", – сказал Виталий Кличко. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт, строительство и ремонт дорог.

Также Виталий Кличко отметил, что только в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.

В текущем году бюджет Киева утвержден на уровне 60,5 млрд грн. В 2020 году бюджет составлял 58,8 млрд грн, в 2019 году - 54,9 млрд грн.

22 апреля 2021 года депутаты Киевсовета внесли изменения в бюджет столицы на 2021 год, дополнительно выделив 10 млрд грн.

В январе – мае 2021 года налогоплательщиками Киева перечислено в бюджеты всех уровней 53,4 млн грн, что на 4,1 млн грн, или на 8% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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