"Клуб богатых стран" откроет офис в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн подписали соглашение о привилегиях, иммунитетах и льготах. Соглашение официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" ОЭСР, сообщается на правительственном портале.

Соглашение приведено в соответствие с современными реалиями и по форме соответствует аналогичным соглашениям между ОЭСР и государствами-членами организации. Документ также обеспечивает правовую основу для расширения и углубления сотрудничества между Украиной и ОЭСР в контексте дальнейшего членства в организации.

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"Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления", — прокомментировал премьер.

Шмыгаль также отметил, что в текущем месяце Украина получила описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты организации в различных отраслях. Премьер добавил, что Украина готова совместно начать его подготовку, чтобы поскорее присоединиться к ОЭСР.

"Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению нашего государства как регионального лидера", — считает премьер.

5 июля Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

26 сентября ОЭСР начала рассматривать заявку на вступление Украины.

5 октября ОЭСР признала перспективу членства Украины.

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Роман Бриль

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