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"Клуб богатых стран" откроет офис в Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 16:01
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн подписали соглашение о привилегиях, иммунитетах и льготах. Соглашение официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" ОЭСР, сообщается на правительственном портале.  

Соглашение приведено в соответствие с современными реалиями и по форме соответствует аналогичным соглашениям между ОЭСР и государствами-членами организации. Документ также обеспечивает правовую основу для расширения и углубления сотрудничества между Украиной и ОЭСР в контексте дальнейшего членства в организации. 

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"Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления", — прокомментировал премьер. 

Шмыгаль также отметил, что в текущем месяце Украина получила описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты организации в различных отраслях. Премьер добавил, что Украина готова совместно начать его подготовку, чтобы поскорее присоединиться к ОЭСР. 

"Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению нашего государства как регионального лидера", — считает премьер. 

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Роман Бриль
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оэср восстановление украины офис ОЭСР вступление в ОЭСР Матиас Корманн
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