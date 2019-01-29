Коболев пообещал отдать свою зарплату на благотворительность

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев решил направить все свои доходы в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность. Об этом он сообщил в Facebook.

Он отметил, что такое решение было принято после того, как тема его зарплаты стала политической. Очень много политиков стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов, подчеркнул Коболев.

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"Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые получу в Нафтогазе (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность", - написал глава компаний.

Средства, как он утверждает, будут направляться в три организации – Народный тыл (в поддержку семей погибших украинских солдат), "Вернись живым" (в поддержку армии) и "Таблеточки" (в помощь детям с онкологическими заболеваниями).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил Нафтогазу заключить новый контракт, который исключил бы заоблачно высокие" зарплаты и премии руководству компании.

18 июня набсовет Нафтогаза решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Первая часть премий на сумму $20,7 млн была выплачена неизвестным работникам Нафтогаза в мае. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже внесенного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).

По факту премирования ГПУ открыла уголовное производство. Однако в Нафтогазе заявили, что не будут пересматривать это решение.

Ранее были названы имена 11 из 41 премируемых сотрудников Нафтогаза. Глава Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко якобы получили около 70% от общей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже.

Впоследствии по данным СМИ, Коболев перевел свои премиальные на счет своей матери, которая проживает в США, а Витренко - жене, проживающей в Лихтенштейне.