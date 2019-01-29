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Дело Трамп-РФ: расследование спецпрокурора близко к завершению
29.01.2019, 09:36

Коболев пообещал отдать свою зарплату на благотворительность

Коболев пообещал отдать свою зарплату на благотворительность

Глава Нафтогаза заявил, что тема его зарплаты приобрела политический окрас

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев решил направить все свои доходы в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность. Об этом он сообщил в Facebook.

Он отметил, что такое решение было принято после того, как тема его зарплаты стала политической. Очень много политиков стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов, подчеркнул Коболев.

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"Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые получу в Нафтогазе (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность", - написал глава компаний.

Средства, как он утверждает, будут направляться в три организации – Народный тыл (в поддержку семей погибших украинских солдат), "Вернись живым" (в поддержку армии) и "Таблеточки" (в помощь детям с онкологическими заболеваниями).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил Нафтогазу заключить новый контракт, который исключил бы заоблачно высокие" зарплаты и премии руководству компании.

18 июня набсовет Нафтогаза решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Первая часть премий на сумму $20,7 млн была выплачена неизвестным работникам Нафтогаза в мае. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже внесенного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).

По факту премирования ГПУ открыла уголовное производство. Однако в Нафтогазе заявили, что не будут пересматривать это решение.

Ранее были названы имена 11 из 41 премируемых сотрудников Нафтогаза. Глава Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко якобы получили около 70% от общей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже.

Впоследствии по данным СМИ, Коболев перевел свои премиальные на счет своей матери, которая проживает в США, а Витренко - жене, проживающей в Лихтенштейне.

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Теги: благотворительность, премии в нафтогазе, зарплата андрея коболева
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