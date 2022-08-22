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Количество новых долгов украинцев за время войны уменьшилось вдвое

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 09:19
Количество новых долгов украинцев за время войны уменьшилось вдвое - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Почти полмиллиона новых долгов появилось за время активной фазы войны. Это вдвое меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Минюста, сообщает Опендатабот.

Новые данные свидетельствуют о том, что Единый реестр должников приостановил рост за время полномасштабного вторжения. Общее количество исполнительных производств по взысканию задолженностей возросло на 441 311 с февраля 2022 года. Для сравнения: за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано вдвое больше исполнительных производств за долги — почти 944 000.

Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:

  • штрафы за административные правонарушения – +107 000;
  • штрафы за нарушение ПДД – +100 000;
  • задолженности за коммуналку – + 52 000.

5 августа Минцифры возобновил работу портала открытых данных, и Минюст впервые с момента вторжения РФ в феврале опубликовал Единый реестр должников.

Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений: запрет на выезд из страны; блокирование денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.



Наталия Софиенко
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минюст долги Единый реестр должников
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