Количество официальных безработных в Украине сократилось до исторического минимума

В Украине зарегистрировано 223 700 официальных безработных по стоянию на 24 ноября и это наименьший показатель за всю историю наблюдения безработицы в стране. Данные опубликовал народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на статистику Государственного центра занятости.

Для сравнения, на 1 ноября в Украине было 239 000 официальных безработных. На 1 июня – 316 000.

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На сокращение количества официальных безработных повлияли несколько факторов, указывает нардеп. Это:

- Выезд за границу. Те, кто там находится, не может зарегистрироваться безработным, поэтому показатель падает.

- Выплата по безработице сейчас производится лишь 90 дней (ранее было гораздо больше), поэтому многие просто даже не тратят время ради столь короткого периода. Сейчас выплаты получают только 171 600 человек. Средний размер выплаты 4600 грн.

- Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы в военкомат. Поэтому сейчас почти не регистрируются.

Согласно данным Госзанятости с начала войны 428 000 человек получили статус безработных.

За этот период 237 000 человек нашли работу через Центры занятости.

25 октября Кабмин активизировал механизм привлечения безработных к общественно полезным работам.

15 ноября безработных в Украине начали привлекать к общественно полезным работам: первые результаты.

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Роман Бриль

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