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Коломойский прокомментировал слив "прослушки" Гончарука

Коломойский прокомментировал слив "прослушки" Гончарука
17.01.2020, 19:36

Олигарх заявил о непричастности к публикации пленок премьера Гончарука

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не имеет отношения к публикации аудиозаписи встречи премьер-министра Алексея Гончарука с руководством Министерства финансов и Национального банка. Об этом он сообщил в комментарии hromadske.

Больше никаких слов олигарха издание не приводит.

Речь о записях, которые появились в сети 15 января. На них якобы Гончарук обсуждает с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Катериной Рожковой, как объяснять президенту Владимиру Зеленскому экономические вопросы, в частности укрепление гривни и "дыру" в госбюджете.

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