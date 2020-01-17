Коломойский прокомментировал слив "прослушки" Гончарука

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не имеет отношения к публикации аудиозаписи встречи премьер-министра Алексея Гончарука с руководством Министерства финансов и Национального банка. Об этом он сообщил в комментарии hromadske.

Больше никаких слов олигарха издание не приводит.

Речь о записях, которые появились в сети 15 января. На них якобы Гончарук обсуждает с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Катериной Рожковой, как объяснять президенту Владимиру Зеленскому экономические вопросы, в частности укрепление гривни и "дыру" в госбюджете.

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