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30.07.2019, 19:18

Команда Зеленского планирует приватизацию госбанков

Команда Зеленского планирует приватизацию госбанков

По словам заместитель главы Офиса президента, продажа госбанков привлечет в Украину крупные финансовые группы

Приватизация государственных банков должна состояться в первую очередь. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хочу, чтобы 10 крупных системных банков вошли в Украину", - сказал Гончарук.

По его словам,  в отличие от президента США Дональд Трамп и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, которые давят на их центробанки, Зеленский понимает необходимость уважать независимость денежно-кредитной политики и поддерживает главу НБУ Якова Смолия.

"Когда мы покажем изменения в подходе к приватизации, продаже сельхозземель, когда мы привлечем несколько крупных компаний для добычи природных ресурсов - все эти примеры дадут четкие сигналы о том, что правила изменились", - подчеркнул Гончарук.

В этом же интервью Гончарук заявил, что мораторий на продажу земли снимут до конца года.

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Теги: приватизация, госбанк, алексей гончарук
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