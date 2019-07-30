Команда Зеленского планирует приватизацию госбанков

Приватизация государственных банков должна состояться в первую очередь. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хочу, чтобы 10 крупных системных банков вошли в Украину", - сказал Гончарук.

По его словам, в отличие от президента США Дональд Трамп и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, которые давят на их центробанки, Зеленский понимает необходимость уважать независимость денежно-кредитной политики и поддерживает главу НБУ Якова Смолия.

"Когда мы покажем изменения в подходе к приватизации, продаже сельхозземель, когда мы привлечем несколько крупных компаний для добычи природных ресурсов - все эти примеры дадут четкие сигналы о том, что правила изменились", - подчеркнул Гончарук.

В этом же интервью Гончарук заявил, что мораторий на продажу земли снимут до конца года.