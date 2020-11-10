Бизнес вывел из Украины $2,7 млрд в виде дивидендов с начала года

Бизнес отправил на репатриацию дивидендов $2,7 млрд за десять месяцев текущего года. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка Украины.

"За десять месяцев 2020 года куплено для репатриации дивидендов $2,08 млрд, перечислено $2,76 млрд", – говорится в сообщении НБУ.

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Согласно прогнозам Нацбанка, объем репатриации дивидендов по итогам года составит $3,5 млрд, в 2021 году – $3,3 млрд.

НБУ отменил все ограничения на вывод дивидендов в июле 2019 года. Отмена ограничений была предусмотрена дорожной картой по валютной либерализации, напоминает агентство.

2 марта 2018 года НБУ повысил лимит вывода дивидендов за границу.

28 апреля года НБУ упростил вывод валюты за рубеж.

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Роман Брыль

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