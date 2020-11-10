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Бизнес вывел из Украины $2,7 млрд в виде дивидендов с начала года

10.11.2020, 14:44
Бизнес вывел из Украины $2,7 млрд в виде дивидендов с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Бизнес отправил на репатриацию дивидендов $2,7 млрд за десять месяцев текущего года. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка Украины. 

"За десять месяцев 2020 года куплено для репатриации дивидендов $2,08 млрд, перечислено $2,76 млрд", – говорится в сообщении НБУ.

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Согласно прогнозам Нацбанка, объем репатриации дивидендов по итогам года составит $3,5 млрд, в 2021 году – $3,3 млрд.

НБУ отменил все ограничения на вывод дивидендов в июле 2019 года. Отмена ограничений была предусмотрена дорожной картой по валютной либерализации, напоминает агентство.  

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Роман Брыль
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