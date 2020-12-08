Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту на $18,5 млн

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland. Долг кредитору составляет $14,5 млн, сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей юрисдикции округа Кайахога.

Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом случае речь идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square.

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Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 000 налогов на недвижимость, основной платеж в размере $500 000, подлежащий выплате в августе, и ежемесячные выплаты процентов с сентября.

Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии", – говорится в судебных документах.

В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, говорится, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.

Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн. Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн. Сейчас его стоимость оценивается в $20.

В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.

4 августа ФБР пришло с обыском в бизнес-центр One Cleveland Center, который принадлежит компании Optima.

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Александр Мясищев

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