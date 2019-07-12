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Суд отменил отказ ЦИК регистрировать Кузьмина на выборы
12.07.2019, 09:39

Конгресс США одобрил санкции против российского госдолга

Конгресс США одобрил санкции против российского госдолга

Палата Конгресса США одобрила санкции против РФ в оборонном бюджете

Палата представителей Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение санкций против российского суверенного долга.

Как сообщает Интерфакс, причиной новых санкций стало возможное российское вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.

Новая поправка запрещает гражданам США совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом.

Поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, но для этого Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а конгресс должен согласиться, что вмешательства не было.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Авторами соответствующей поправки стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил сотрудничества штаба Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании в 2016 году. При этом, согласно его расследованию, Россия пыталась влиять на итоги выборов - через Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина ("повара Путина") и хакерские атаки.

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Теги: госдолг, санкции против россии
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