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Контрабанда минудобрений: на Николаевской таможне обыски

Контрабанда минудобрений: на Николаевской таможне обыски
31.10.2019, 15:20

Бывшее руководство Николаевской таможни подозревают в содействии контрабанде минудобрений

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) проводят обыски на территории Николаевской таможни.

Как сообщает пресс-служба региональной таможни, обыски связаны с расследованием нарушений при оформлении ввоза минеральных удобрений.

По словам начальника Николаевской таможни ГФС Романа Криля, он лично предоставил ​ГБР информацию о возможных нарушениях экс-руководства таможни. "Через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - уточнил Криль.

Он отметил, что обыски проходят по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".

  • В августе ГБР обыскивало Волынскую таможню из-за схемы с импортом авто. Следователи ГБР разоблачили схему, когда сотрудники ГФС "покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент". Ущерб оценили в 190 млн грн.
  • В октябре в Полтавской области СБУ и налоговая милиция заблокировали канал контрабанды продукции известных торговых марок. У организаторов изъяли товары и более 100 млн грн наличными. На основании постановлений суда 41 обыск проводился в местах накопления, хранения и реализации в разных областях Украины.

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сбу таможня обыск контрабанда гбр минеральные удобрения
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