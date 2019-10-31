Контрабанда минудобрений: на Николаевской таможне обыски

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) проводят обыски на территории Николаевской таможни.

Как сообщает пресс-служба региональной таможни, обыски связаны с расследованием нарушений при оформлении ввоза минеральных удобрений.

По словам начальника Николаевской таможни ГФС Романа Криля, он лично предоставил ​ГБР информацию о возможных нарушениях экс-руководства таможни. "Через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - уточнил Криль.

Он отметил, что обыски проходят по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".