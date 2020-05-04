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Коронакризис. Баффет продал все акции авиакомпаний

Коронакризис. Баффет продал все акции авиакомпаний
04.05.2020, 08:43

По словам миллиардера, авиаотрасль пострадала из-за событий, которые находятся вне контроля инвесторов

Холдинговая компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway полностью продала акции крупнейших авиакомпаний США: United, American, Southwest и Delta Airlines. Об этом пишет CNBC.

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"Мир изменился для авиакомпаний. И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится достаточно быстро", - сказал Баффет во время ежегодного собрания акционеров.

Однако он считает авиационную отрасль одной из наиболее пострадавших из-за коронавируса, и отмечает, что эти события находятся вне контроля инвесторов.

"Если нам нравится бизнес, мы собираемся купить столько, сколько сможем, и держать его как можно дольше. И когда мы меняем мнение, мы не приемлем полумер", - объяснил миллиардер продажу пакетов акций.

По состоянию на декабрь Berkshire владела 42,5 млн (10% акций) American, 58,9 млн (9,2%) Delta, 51,3 млн (10,1%) Southwest и 21,9 млн (7,6%) United. В 2020 году акции упали на 62,9%, 58,7%, 45,8% и 69,7% соответственно.

По данным Bloomberg, пакеты этих авиакомпаний составили большую часть продаж Berkshire в апреле на общую сумму $6,5 млрд.

Руководители авиакомпаний назвали пандемию коронавируса самым тяжелым кризисом в отрасли и ожидают восстановления через несколько лет. Спрос на поездки в США в годовом исчислении снизился на 95%.

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Уоррен Баффетт – американский миллиардер, один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2020 году составляет $72 млрд. Баффетт занимает пятую строчку глобального рейтинга миллиардеров.
Анна Андреева
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авиакомпании Уоррен Баффет авиаотрасль коронакризис
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