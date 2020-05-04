Коронакризис. Баффет продал все акции авиакомпаний

Холдинговая компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway полностью продала акции крупнейших авиакомпаний США: United, American, Southwest и Delta Airlines. Об этом пишет CNBC.

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"Мир изменился для авиакомпаний. И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится достаточно быстро", - сказал Баффет во время ежегодного собрания акционеров.

Однако он считает авиационную отрасль одной из наиболее пострадавших из-за коронавируса, и отмечает, что эти события находятся вне контроля инвесторов.

"Если нам нравится бизнес, мы собираемся купить столько, сколько сможем, и держать его как можно дольше. И когда мы меняем мнение, мы не приемлем полумер", - объяснил миллиардер продажу пакетов акций.

По состоянию на декабрь Berkshire владела 42,5 млн (10% акций) American, 58,9 млн (9,2%) Delta, 51,3 млн (10,1%) Southwest и 21,9 млн (7,6%) United. В 2020 году акции упали на 62,9%, 58,7%, 45,8% и 69,7% соответственно.

По данным Bloomberg, пакеты этих авиакомпаний составили большую часть продаж Berkshire в апреле на общую сумму $6,5 млрд.

Руководители авиакомпаний назвали пандемию коронавируса самым тяжелым кризисом в отрасли и ожидают восстановления через несколько лет. Спрос на поездки в США в годовом исчислении снизился на 95%.

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По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), потери авиакомпаний с января по сентябрь этого года могут достичь $160-253 млрд.

Авиаотрасль сильно страдает от ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса. Ранее ICAO прогнозировала многомиллиардные потери авиакомпаний. По прогнозам Bloomberg, большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая.

American Airlines заявила, что попросит $12 млрд госпомощи на время кризиса, чтобы предотвратить сокращение сотрудников и зарплат.

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Уоррен Баффетт – американский миллиардер, один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2020 году составляет $72 млрд. Баффетт занимает пятую строчку глобального рейтинга миллиардеров.