Коронакризис. Баффет продал все акции авиакомпаний

Холдинговая компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway полностью продала акции крупнейших авиакомпаний США: United, American, Southwest и Delta Airlines. Об этом пишет CNBC.
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"Мир изменился для авиакомпаний. И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится достаточно быстро", - сказал Баффет во время ежегодного собрания акционеров.
Однако он считает авиационную отрасль одной из наиболее пострадавших из-за коронавируса, и отмечает, что эти события находятся вне контроля инвесторов.
"Если нам нравится бизнес, мы собираемся купить столько, сколько сможем, и держать его как можно дольше. И когда мы меняем мнение, мы не приемлем полумер", - объяснил миллиардер продажу пакетов акций.
По состоянию на декабрь Berkshire владела 42,5 млн (10% акций) American, 58,9 млн (9,2%) Delta, 51,3 млн (10,1%) Southwest и 21,9 млн (7,6%) United. В 2020 году акции упали на 62,9%, 58,7%, 45,8% и 69,7% соответственно.
По данным Bloomberg, пакеты этих авиакомпаний составили большую часть продаж Berkshire в апреле на общую сумму $6,5 млрд.
Руководители авиакомпаний назвали пандемию коронавируса самым тяжелым кризисом в отрасли и ожидают восстановления через несколько лет. Спрос на поездки в США в годовом исчислении снизился на 95%.
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