Коронавирус. Кабмин освободил от ввозной пошлины и НДС медсредства

Кабинет министров Украины утвердил список лекарств, медицинских изделий и оборудования, которые временно освобождается от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что 20 марта правительство утвердило разработанный Министерством здравоохранения перечень для ускорения ввоза в Украину необходимых средств. В него вошли:
- лекарственные средства для оказания медицинской помощи больным - 77 наименований,
- медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований - 77;
- медицинское оборудование для учреждений, оказывающих помощь больным - 27;
- средства индивидуальной защиты - 22;
- дезинфекционные средства, антисептики - 15.
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Утверждение этого списка предусмотрено законом, принятым 17 марта Верховной Радой. Полный список можно посмотреть в приложении к постановлению Кабмина №224.