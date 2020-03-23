Коронавирус. Кабмин освободил от ввозной пошлины и НДС медсредства

Кабинет министров Украины утвердил список лекарств, медицинских изделий и оборудования, которые временно освобождается от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 20 марта правительство утвердило разработанный Министерством здравоохранения перечень для ускорения ввоза в Украину необходимых средств. В него вошли:

- лекарственные средства для оказания медицинской помощи больным - 77 наименований,

- медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований - 77;

- медицинское оборудование для учреждений, оказывающих помощь больным - 27;

- средства индивидуальной защиты - 22;

- дезинфекционные средства, антисептики - 15.

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Утверждение этого списка предусмотрено законом, принятым 17 марта Верховной Радой. Полный список можно посмотреть в приложении к постановлению Кабмина №224.

13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.

17 марта Верховная Рада приняла закон об изменениях в законодательстве по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

18 марта президент Владимир Зеленский подписал этот и другие законы, направленные на противодействие коронавирусу и поддержку бизнеса в условиях карантина.