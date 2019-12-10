Коррупция в ФСБ обошлась банковской системе РФ в $110 млрд

Из банковской системы России за последние 10 лет было похищено около 7 трлн рублей ($110 млрд), а Центральный банк РФ потратил более 5 трлн рублей на помощь или выплату пострадавшим вкладчикам. Преступную деятельность "крышевало" ФСБ, говорится в редакционной статье Bloomberg.



Сотрудники ФСБ напрямую влияли на решения о закрытии или спасение банков, а также получат ли их владельцы поддержку или тюремный срок, отмечают авторы материала. ФСБ и правоохранительные органы по сути "закрывали глаза" на "бегущих банкиров", выезжающих за границу.



"Банки фактически имели лицензии на кражу денег, а их владельцы отмывали доходы и уезжали за границу", - сказал в комментарии Bloomberg Александр Лебедев, бывший агент КГБ, чья семья контролирует британские издания Evening Standard и Independent.



Заоблачные суммы взяток показывают, что президент РФ Владимир Путин так и не выполнил обещания обуздать аппетиты "своей службы безопасности", подчеркивает издание. "Они стали одним из ключевых элементов экономики", - говорит Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный сотрудник Банка России и Министерства финансов.

Дело 38-летнего полковника банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина - пример масштабов коррупции в российском силовом ведомстве.



В ходе обысков в трех квартирах Черкалина, были изъяты рекордные 12 млрд рублей в разной валюте. Сейчас бывший сотрудник ФСБ находится в следственном изоляторе. Недавно стало известно, что он готов вернуть в российскую казну более 6 млрд рублей.



В ноябре его адвокат сообщил в суде, что большая часть денег, обнаруженных полицией, во время обысков, получена незаконно. При этом адвокат уточнил, что это не равносильно признанию вины. Черкалин утверждает, что сумма, изъята у него во время обысков, принадлежит замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову и находилась у родственников полковника только на хранении.



Издание отмечает, что "дело Черкалина" подчеркивает экономический след аппарата безопасности, созданного за 20 лет правления Путина. И оно мало похоже на серьезную попытку борьбы с коррупцией, отмечает Bloomberg.