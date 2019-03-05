Кошелек Путина: как Тройка Диалог выводила деньги Ролдугину

Крупнейший российский инвестбанк Тройка Диалог создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.

Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Медуза публикует расследование OCCRP - статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.

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Компании, которые были связаны с Ролдугиным, в 2007-2010 годах получили из офшорной системы Тройки $69 млн. В Панамском архиве были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций Роснефти, продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов. Как выяснилось, такие договоры заключались с компаниями из офшорной системы Тройки. Выглядели они настолько подозрительно, что вызвали вопросы даже у сотрудников не особо щепетильного банка Ukio.

В октябре 2010 года глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене подсчитала, что в ходе подобных сделок меньше чем за месяц компания из офшорной системы Тройки (Dino Capital) заплатила компании Ролдугина (International Media Overseas) $5,8 млн неустойки.

"В чем экономическая природа этих платежей? - спрашивала Петраускиене в письме у менеджера банка, который был на связи с представителями Dino. - У нас есть на руках контракты, но, честно говоря, я не понимаю, что в них происходит". Свое письмо она сопроводила грустным смайликом.

На вопросы банка представитель фирмы из офшорной вселенной Тройки ответил кратко: "Суть этих операций такова: компания Dino заключила договоры на продажу ценных бумаг, но сделка не состоялась - и Dino заплатила штрафные санкции".

И так семь раз только за один месяц. Журналисты OCCRP нашли еще несколько подобных контрактов, заключенных между офшорной структурой Ролдугина и фирмой Тройки, по которым офшор музыканта получил еще почти шесть миллионов долларов.

"Договор купли-продажи ценных бумаг с неисполнением и штрафом - это классический вариант передачи денег безвозмездно, - полагает финансист Андрей Мовчан, работавший топ-менеджером в нескольких инвестиционных банках, в том числе, в период с 1997 по 2003 год, и в самой Тройке Диалог. - Если кому-то надо было "подарить" деньги, то это либо делалось через убытки по деривативам, которые иногда могли выписываться даже задним числом, либо через штрафные санкции".

Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной Тройки стандартные договоры купли-продажи акций Роснефти. Если верить этим бумагам, Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью $92 млн. Впрочем, несколько экспертов, опрошенных OCCRP, сказали, что все эти контракты также могли быть просто основанием для перечисления денег - подобным образом нужному человеку можно нарисовать любую сумму. Ролдугин не ответил на вопросы OCCRP.

Бывший госчиновник на условиях анонимности сообщил, что, как и любой бизнес в России, Тройка могла получать своего рода "домашнее задание", которое состояло в том, чтобы идти навстречу интересам статусных людей.