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05.03.2019, 10:09

Кошелек Путина: как Тройка Диалог выводила деньги Ролдугину

Кошелек Путина: как Тройка Диалог выводила деньги Ролдугину

Как устроена офшорная империя крупнейшего российского инвестбанка Тройка Диалог. Расследование OCCRP

Крупнейший российский инвестбанк Тройка Диалог создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.

Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Медуза публикует расследование OCCRP - статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.

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Компании, которые были связаны с Ролдугиным, в 2007-2010 годах получили из офшорной системы Тройки $69 млн. В Панамском архиве были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций Роснефти, продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов. Как выяснилось, такие договоры заключались с компаниями из офшорной системы Тройки. Выглядели они настолько подозрительно, что вызвали вопросы даже у сотрудников не особо щепетильного банка Ukio.

В октябре 2010 года глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене подсчитала, что в ходе подобных сделок меньше чем за месяц компания из офшорной системы Тройки (Dino Capital) заплатила компании Ролдугина (International Media Overseas) $5,8 млн неустойки.

"В чем экономическая природа этих платежей? - спрашивала Петраускиене в письме у менеджера банка, который был на связи с представителями Dino. - У нас есть на руках контракты, но, честно говоря, я не понимаю, что в них происходит". Свое письмо она сопроводила грустным смайликом.

На вопросы банка представитель фирмы из офшорной вселенной Тройки ответил кратко: "Суть этих операций такова: компания Dino заключила договоры на продажу ценных бумаг, но сделка не состоялась - и Dino заплатила штрафные санкции".

И так семь раз только за один месяц. Журналисты OCCRP нашли еще несколько подобных контрактов, заключенных между офшорной структурой Ролдугина и фирмой Тройки, по которым офшор музыканта получил еще почти шесть миллионов долларов.

"Договор купли-продажи ценных бумаг с неисполнением и штрафом - это классический вариант передачи денег безвозмездно, - полагает финансист Андрей Мовчан, работавший топ-менеджером в нескольких инвестиционных банках, в том числе, в период с 1997 по 2003 год, и в самой Тройке Диалог. - Если кому-то надо было "подарить" деньги, то это либо делалось через убытки по деривативам, которые иногда могли выписываться даже задним числом, либо через штрафные санкции".

Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной Тройки стандартные договоры купли-продажи акций Роснефти. Если верить этим бумагам, Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью $92 млн. Впрочем, несколько экспертов, опрошенных OCCRP, сказали, что все эти контракты также могли быть просто основанием для перечисления денег - подобным образом нужному человеку можно нарисовать любую сумму. Ролдугин не ответил на вопросы OCCRP.

Бывший госчиновник на условиях анонимности сообщил, что, как и любой бизнес в России, Тройка могла получать своего рода "домашнее задание", которое состояло в том, чтобы идти навстречу интересам статусных людей.

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Теги: Тройка Диалог, Сергей Ролдугин
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