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Ковидная тысяча. Украинцы за два дня купили лекарств более чем на 6,5 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 14:47
Ковидная тысяча. Украинцы за два дня купили лекарств более чем на 6,5 млн грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы в возрасте от 60 лет за два дня купили лекарства в рамках программы єПідтримка более чем на 6,5 млн грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в среду.

По его словам, более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд грн уже израсходовано.

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Премьер отметил, что правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов образовательные услуги. Также программа будет расширена и на коммунальные услуги.

"Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над введением этой инициативы", – напомнил Шмыгаль.

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Наталия Софиенко
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лекарства єПідтримка
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