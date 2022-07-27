UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кредиторам и коллекторам запретили "выбивать" долги из военнослужащих и их родственников

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 14:59
Кредиторам и коллекторам запретили
Украиснкие военные (фото - Генштаб)

Верховная Рада Украины запретила кредитодателям и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности с защитников Украины. За соответствующий закон № 7414 в целом проголосовали 302 народных избранника.

Законопроект на время действия военного положения и на три месяца после его отмены вводит запрет по требованию вернуть задолженность по кредиту и касается:

- военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;

– военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

– членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
лиц, находящихся в плену, лиц, с которыми потеряна связь, пропавших без вести.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военнослужащие долги коллектора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 