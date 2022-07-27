Кредиторам и коллекторам запретили "выбивать" долги из военнослужащих и их родственников

Верховная Рада Украины запретила кредитодателям и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности с защитников Украины. За соответствующий закон № 7414 в целом проголосовали 302 народных избранника.

Законопроект на время действия военного положения и на три месяца после его отмены вводит запрет по требованию вернуть задолженность по кредиту и касается:

- военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;

– военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

– членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лиц, находящихся в плену, лиц, с которыми потеряна связь, пропавших без вести.

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Наталия Софиенко

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