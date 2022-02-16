Кредитование малого бизнеса и аграриев. Правительство одобрило ряд документов

Правительство Украины приняло в среду два постановления для развития кредитования и поддержки малого бизнеса и украинских аграриев. Соответствующие документы были одобрены на заседании Кабмина.

Первый документ предусматривает выделение портфельних гарантий на 550 млн грн еще двум банкам-кредиторам — Кредит Днепр и Пивденный.

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Правительство выделило банку Кредит Днепр 375 млн грн госгарантий, Пивденному – 175 млн грн.

Они смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под частичное гарантирование со стороны государства. Портфельные гарантии – это обязательства государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

"Общий объем программы на этот год составляет 10 млрд грн. На сегодняшний день предоставлено госгарантий уже более чем на 8 миллиардов гривень", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство во исполнение закона, принятого в ноябре 2021 года, создало Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, расширяя таким образом программу на представителей аграрного сектора.

Это будет общество с ограниченной ответственностью со сложным названием ФЧГКСГ и уставным капиталом в 200 млн грн. На первых порах оно будет полностью государственным, позже могут появиться другие участники, но государство все равно сохранит мажоритарную долю.

Министерство аграрной политики раньше сообщало, что получить государственную гарантию по кредиту смогут аграрии, у которых не больше 500 га земли и которые специализируются на первичном производстве сельскохозяйственной продукции. Гарантии будут предоставляться на срок действия кредитного договора, но не более чем 10 лет. Вырученные средства они смогут направить на покупку сельскохозяйственных земель, техники, оборудования и т.д.

За две недели февраля закрылось более 36 000 ФЛП, открылось – 25 700. Впервые с января 2017 года, когда началась волна ликвидации "спящих ФЛП", количество физлиц-предпринимателей, прекративших деятельность, превысило количество новых зарегистрированных ФЛП.

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Наталия Софиенко , Андрей Водяный

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