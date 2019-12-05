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Кредиты на землю для фермеров удешевят. У Кабмина есть план

Кредиты на землю для фермеров удешевят. У Кабмина есть план
05.12.2019, 09:01

Минэкономразвития поручили создать Фонд частичного кредитования земли

Кабинет министров 4 декабря определил план для осуществления концепции удешевления и доступности кредитов для малых и средних фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Концепция и план по ее внедрению разработаны в связи с готовящимся введением с 1 октября 2020 года рынка земли.

Согласно плану:

1) министерство экономики должно создать Фонд частичного кредитования земли, законопроект о котором будет представлен в парламент в декабре;

2) в первом квартале 2020 года должен быть определен порядок компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли, что позволит существенно снизить ставку по кредитам;

3) в первом квартале должна быть определена и частичная компенсация кредита на покупку земли.

Как отмечают в Минфине, эти меры позволят создать предпосылки для запуска полноценного рынка земли сельхозназначения, а также позволит небольшим фермерским хозяйствам получить доступные кредиты для покупки земели. Кроме того, это "будет способствовать равным возможностям … во время открытия доступа к кредитному ресурсу".

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