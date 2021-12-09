Кремль дофинансирует бюджет оккупационной власти Крыма на $2 млрд в 2022 году

Бюджет оккупированного Крыма получит $2 млрд (144 млрд рублей) дотаций от РФ в 2022 году. Об этом пишет издание Depo.Крым со ссылкой на данные из публикации в Facebook оккупационного вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка.

В 2022 году поступления в бюджет оккупированного полуострова будут составлять в общей сложности $3,02 млрд, расходы – $3,06 млрд.

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Из внутренних источников бюджет Крыма получит в 2022 году согласно прогнозам $805 млн, уточняет издание.

В расходной части на первом месте – дороги, на которые потратят $651 млн, на образование – $583 млн, на ЖКХ – $347 млн, на медицину – $327 млн, на соцзащиту – $288 млн.

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Роман Брыль

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