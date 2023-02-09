Кремль хочет содрать деньги с крупного бизнеса из-за падения доходов от нефти, те – против

Россия рассматривает возможность введения единовременного добровольного налога для крупного бизнеса, поскольку ежемесячные доходы страны от нефти и газа упали до самого низкого уровня с 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве.

Единовременный взнос в бюджет от бизнеса рассматривается в размере 200–250 млрд рублей (2,8–3,5 млрд долларов).

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"Обсуждается добровольный взнос от бизнеса... разовый взнос", – заявил первый вице-премьер РФ Андрей Билоусов.

По его словам, многие компании, особенно за первые три квартала получили прибыль выше ожидаемой.

"Это не повышение налогов. Это налог на непредвиденные обстоятельства, концепция, известная в налоговой практике как единовременный сбор налогов", – сказал он.

Глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не считает идею добровольного взноса реальной, передает российский РБК.

Основная проблема, по его словам, связана с определением конкретных компаний, которым будет предложено уплатить взнос. Альтернативой может стать выпуск нового типа ОФЗ или социальные инвестиции.

Reuters отмечает, что если цены на российскую нефть не восстановятся в ближайшие месяцы, дефицит бюджета РФ в этом году может достигнуть 5,5 трлн рублей (76,5 млрд долларов), что эквивалентно 3,8% ВВП.

Правительство уже резко увеличило налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль на 2023-2025 годы, что стало наибольшим повышением в его истории, поскольку война против Украины продолжается.

Цена на российскую нефть упала примерно на 20% с начала декабря, когда западные страны установили ценовой предел 60 долларов на экспорт российской нефти. Нефть марки Urals сейчас торгуется примерно по 56 долларов за баррель, что ниже 70 долларов, необходимых для баланса бюджета.

На минувшей неделе министерство финансов России заявило, что утроило ежедневную продажу иностранной валюты, чтобы покрыть дефицит, но аналитики предупредили, что повышение налогов неизбежно, если Россия продолжит наращивать военные расходы.

Наталія Софієнко

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