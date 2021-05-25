Крупные и средние предприятия вернулись к прибыли. Убытки сократились на 74% – Госстат

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 166 млрд грн прибыли по итогам первого квартала 2021 года по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Данные приводит Государственная служба статистики.

Общая сумма прибыли предприятий за отчетный период выросла на 9,4% до 218,6 млрд грн, по сравнению с январем-мартом 2020 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Убытки составили 52,6 млрд грн, что на 74,3% меньше показателя первого квартала прошлого года.

Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа действующих крупных и средних компаний. В первом квартале 2020 года доля таких предприятий равнялась 40,8%.

20 февраля 2021 года Укроборонпром вывел из своего состава 17 предприятий. Они не работали и были убыточными.

15 марта Укрпошта сообщила, что чистая прибыль компании составила 184,5 млн грн по итогам 2020 года.

26 марта предприятия из сферы управления Министерства энергетики получили совокупный чистой убыток в размере 4,2 млрд грн в 2020 году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.