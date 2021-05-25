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Крупные и средние предприятия вернулись к прибыли. Убытки сократились на 74% – Госстат

25.05.2021, 16:31
Крупные и средние предприятия вернулись к прибыли. Убытки сократились на 74% – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 166 млрд грн прибыли по итогам первого квартала 2021 года по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Данные приводит Государственная служба статистики.

Общая сумма прибыли предприятий за отчетный период выросла на 9,4% до 218,6 млрд грн, по сравнению с январем-мартом 2020 года.

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Убытки составили 52,6 млрд грн, что на 74,3% меньше показателя первого квартала прошлого года.  

Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа действующих крупных и средних компаний. В первом квартале 2020 года доля таких предприятий равнялась 40,8%.

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Роман Брыль
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Госстат финансовый результат прибыль бизнеса
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