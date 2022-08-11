KSE: общий ущерб инфраструктуры в результате войны — более $110 млрд

По состоянию на 8 августа общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры вследствие вторжения РФ составляет уже $110,4 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины выросли на $2,1 млрд. Об этом свидетельствует анализ, сделанный командой KSE Institute в рамках проекта "Россия заплатит".

Наибольшее изменение произошло в оценке убытков инфраструктуры, которые уже достигают $33,4 млрд. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на $1,8 млрд. На сегодняшний день уже восстановлен проезд 49 временными сооружениями на автодорогах государственного значения, больше всего восстановлено объектов в Киевской (20) и Черниговской областях (17).

За неделю убытки в сферах культуры, туризма и спорта составили $1,3 млрд. Увеличение этой суммы на $400 млн связано с ростом количества поврежденных и разрушенных объектов и поступлением обновленных данных Министерства развития громад и территорий.

В целом с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15,3 тыс. многоэтажек, 115, 9 тыс. частных домов, 388 предприятий, 43,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 106,1 тыс. легковых авто, 764 детсада, 934 медучреждения, 634 культурных сооружения, 119 объектов социальной сферы.

По состоянию на 8 августа сума косвенных потерь отраслей возросла до $129,1 млрд. По сравнению с последними расчетами косвенные потери возросли на $300 млн.

Наибольшая доля косвенных потерь в сфере промышленности — $29,8 млрд. На втором месте по объему косвенных потерь — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы, $23,4 млрд. Еще $18,2 млрд — косвенные потери инфраструктуры.

По оценкам экспертов, минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов за последнюю неделю возросли на $3 млрд и составляют $188 млрд.

Так, на восстановление разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры уже сегодня требуется минимум $44,6 млрд. А потребности в восстановлении культурных, туристических и спортивных сооружений выросли на $700 млн и составляют $2,3 млрд.

Общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет $750 млрд.

Украина планирует на сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН представить резолюцию о создании нового механизма, который бы заставил Россию заплатить за вторжение.

План послевоенного восстановления Украины рассчитан на 10 лет и будет стоить, по предварительным подсчетам, $750 млрд.

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Наталия Софиенко

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