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KSE: общий ущерб инфраструктуры в результате войны — более $110 млрд

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 10:53
KSE: общий ущерб инфраструктуры в результате войны — более $110 млрд - Фото
Последствия одного из обстрелов Николаева (Иллюстративное фото: ТГ Александра Сенкевича)

По состоянию на 8 августа общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры вследствие вторжения РФ составляет уже $110,4 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины выросли на $2,1 млрд. Об этом свидетельствует анализ,  сделанный командой KSE Institute в рамках проекта "Россия заплатит".

Наибольшее изменение произошло в оценке убытков инфраструктуры, которые уже достигают $33,4 млрд. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на $1,8 млрд. На сегодняшний день уже восстановлен проезд 49 временными сооружениями на автодорогах государственного значения, больше всего восстановлено объектов в Киевской (20) и Черниговской областях (17).

За неделю убытки в сферах культуры, туризма и спорта составили $1,3 млрд. Увеличение этой суммы на $400 млн связано с ростом количества поврежденных и разрушенных объектов и поступлением обновленных данных Министерства развития громад и территорий.

В целом с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15,3 тыс. многоэтажек, 115, 9 тыс. частных домов, 388 предприятий, 43,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 106,1 тыс. легковых авто, 764 детсада, 934 медучреждения, 634 культурных сооружения, 119 объектов социальной сферы.

KSE: общий ущерб инфраструктуры в результате войны — более $110 млрд

По состоянию на 8 августа сума косвенных потерь отраслей возросла до $129,1 млрд. По сравнению с последними расчетами косвенные потери возросли на $300 млн.

Наибольшая доля косвенных потерь в сфере промышленности — $29,8 млрд. На втором месте по объему косвенных потерь — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы, $23,4 млрд. Еще $18,2 млрд — косвенные потери инфраструктуры.

По оценкам экспертов, минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов за последнюю неделю возросли на $3 млрд и составляют $188 млрд.

Так, на восстановление разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры уже сегодня требуется минимум $44,6 млрд. А потребности в восстановлении культурных, туристических и спортивных сооружений выросли на $700 млн и составляют $2,3 млрд.

Общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет $750 млрд.

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Наталия Софиенко
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ущерб от войны война KSE
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