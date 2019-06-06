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06.06.2019, 14:59

КСУ принял решение о возрасте для выхода на пенсию по выслуге лет

КСУ принял решение о возрасте для выхода на пенсию по выслуге лет

Установление минимального возраста для начисления пенсии по выслуге лет признано неконституционным

Конституционный суд (КС) по итогам рассмотрения представления 45 депутатов Верховной Рады отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет, сообщает пресс-служба суда.

Положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона №1788 "О пенсионном обеспечении", а также отдельные положения ряда законов, относящиеся к данной теме, признаны неконституционными.

Этим пунктом были установлены дополнительные условия для назначения пенсии по выслуге лет, а именно: достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также для артистов.

В соответствии с законом, пенсии по выслуге лет устанавливаются тем категориям граждан, кто при исполнении работ потерял свою профессиональную трудоспобность.

По мнению суда, утрата профессиональной трудоспособности или пригодности никак не связана с достижением работником определенного возраста. Поэтому это не может быть условием для назначения пенсии по выслуге лет.

"Конституционный суд исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии по выслуге лет достижения возраста 50 лет и 55 лет нивелирует сущность права на социальную защиту", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению КС, повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин, увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, осуществлялось без учета юридической природы назначения пенсии за выслугу лет, определенной законодательством.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой и вступил в силу в октябре 2017 года. В 2018-м КС отказался оценивать его конституционность. 

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Теги: конституционный суд, пенсионная реформа, пенсии
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