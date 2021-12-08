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Кто "получит" экономический паспорт и когда начнутся выплаты. Главное из законопроекта

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 08:46
Кто
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря внес в Верховную Раду пакет законопроектов об экономическом паспорте (№6394 и сопутствующие №6395, №6396 и №6397). Текст документа появился на сайте парламента вечером 7 декабря. Главные его тезисы – в обзоре LIGA.net.

Фонд будущих поколений

Фонд – юрлицо, созданное Кабмином, для накопления взносов от уплаты рентных платежей за пользование недрами, и выплат его участникам. Активы Фонда хранятся в госбанке.

Фондом управляет государственный администратор, который имеет лицензию на осуществление деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов.

Управление активами Фонда, формируемых за счет госвзносов, инвестиционного дохода, образуемого в результате размещения и инвестирования средств участников Фонда, штрафных санкций, пени, других платежей в пользу участников Фонда, осуществляется компанией по управлению активами, действующей на основании лицензии на производство деятельности по управлению активами.

Управление Фондом и контроль за его деятельностью осуществляет совет Фонда, в состав которого входят 5 человек, избираемых по результатам конкурса.

Компания по управлению активами и хранитель Фонда избираются советом Фонда по результатам конкурса и заключают договор с советом Фонда.

Накопление, хранение и использование информации о сборе и ведении учета государственных взносов осуществляется в Едином социальном реестре.

Взносы

Ежегодный взнос на одного участника Фонда определяется в размере двух минимальных зарплат, установленном законом на 1 января календарного года. Первый годовой взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета двух размеров минимальной зарплаты (7176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.

Уплата взносов производится за счет средств специального фонда госбюджета, который будет формироваться за счет следующих поступлений:

- 70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 70%);

- 95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году – 47,5% с ежегодным увеличением на 5% – кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5% – до достижения 95%) ;

- рентная плата за использование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 100%).

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено на эти цели 69 млрд грн.

Участники Фонда и выплаты

Участники Фонда – граждане Украины, рожденные с 1 января 2019 года. Для получения выплаты по достижении 18 лет участник Фонда должен быть гражданином Украины и постоянно проживать на территории страны в течение последних 5 лет.

Выплаты из системы экономического паспорта могут производиться на обучение, покупку собственного жилья, лечение тяжелых заболеваний или при наличии критических состояний здоровья, подтвержденных в установленном порядке, в любое время до достижения 18 лет.

Выплаты участникам Фонда в сумме, учтенной на их индивидуальных счетах, но не меньше общей суммы государственных взносов, уплаченных в Фонд в пользу таких участников, гарантируется государством.

На момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 трлн 832 млрд грн за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 125 грн на одного участника Фонда.

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  • 6 декабря президент Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. На сайте Верховной Рады документ был зарегистрирован 6 декабря, а 7 декабря появился текст законопроекта.

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Юрий Тарасовский
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Владимир Зеленский экономический паспорт Фонд будущих поколений
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