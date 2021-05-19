Куда инвестировать сейчас, или Как не потерять свои сбережения: дискуссия на LIGA.net
LIGA.net организовывает для своих подписчиков закрытую дискуссию: "Куда стоит инвестировать в ковидное и постковидное время?"
Мы не будем рассказывать вам о диверсификации и общие тренды – у нас только практические советы и трезвый анализ мировой экономики от ведущих специалистов по управлению активами и экономистов.
Спикеры:
Евгений Пенйцак – руководитель программы Master of Banking and Finance, преподаватель kmbs, директор по инвестициям P&S Asset Management;
Григорий Овчаренко – директор, глава подразделения по управлению локальными активами ICU;
Сергей Фурса – заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital.
Мы спросим у спикеров, чего ожидать от следующих инструментов для инвестиций.
Депозиты – уже никогда не будет 20%?
Есть ли "жизнь" и деньги на украинском фондовом рынке?
- государственные и корпоративные облигации (ОВГЗ)
– акции украинских компаний;
– акции иностранных компаний.
Что нужно знать об иностранных ценных бумагах? Сколько денег нужно для реального старта
Активы XXI века – криптовалюта, NFT и другие непонятности.
Или это все не лопнет?
А также ваши вопросы к спикерам.
Мероприятие закрытое, только для друзей-подписчиков LIGA.net. Стать другом можно здесь: https://www.liga.net/donation_ua
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