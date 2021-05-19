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Куда инвестировать сейчас, или Как не потерять свои сбережения: дискуссия на LIGA.net

19.05.2021, 09:53
Куда инвестировать сейчас, или Как не потерять свои сбережения: дискуссия на LIGA.net - Фото
Коллаж - LIGA.net﻿

LIGA.net организовывает для своих подписчиков закрытую дискуссию: "Куда стоит инвестировать в ковидное и постковидное время?"

Мы не будем рассказывать вам о диверсификации и общие тренды – у нас только практические советы и трезвый анализ мировой экономики от ведущих специалистов по управлению активами и экономистов.

Спикеры:

Евгений Пенйцак – руководитель программы Master of Banking and Finance, преподаватель kmbs, директор по инвестициям P&S Asset Management;
Григорий Овчаренко – директор, глава подразделения по управлению локальными активами ICU;
Сергей Фурса – заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital.

Мы спросим у спикеров, чего ожидать от следующих инструментов для инвестиций.

Депозиты – уже никогда не будет 20%?

Есть ли "жизнь" и деньги на украинском фондовом рынке?

- государственные и корпоративные облигации (ОВГЗ)
– акции украинских компаний;
– акции иностранных компаний.

Что нужно знать об иностранных ценных бумагах? Сколько денег нужно для реального старта

Активы XXI века – криптовалюта, NFT и другие непонятности.

Или это все не лопнет?

А также ваши вопросы к спикерам.

Мероприятие закрытое, только для друзей-подписчиков LIGA.net. Стать другом можно здесь: https://www.liga.net/donation_ua

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

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инвестиции
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