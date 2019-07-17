Курс гривни, инфляция и рост зарплат. Ожидания бизнеса улучшились

Украинские компании улучшили ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса. Они ожидают, что инфляция замедлится, а девальвация гривни ослабнет. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел во II квартале 2019 года.
Во втором квартале уровень деловой активности предприятий остается высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%).
Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в частности благодаря росту производства и объемов продаж продукции прежде всего на экспорт. Для этого компании планируют увеличить инвестиции в оборудование, активнее привлекать кредитные ресурсы.
Почти треть компаний - 29,5% - ожидает улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 6,6% - ухудшения. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично настроенные компании в сфере строительства.
Почти 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев. Лишь 9,8% ожидают их снижения. Наиболее оптимистично настроены предприятия строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли. Треть компаний ожидает роста экспорта.
30,8% компаний прогнозируют рост объема инвестиций в оборудование. Лишь 8,2% предприятий ожидают сокращения. Наибольшего роста инвестиций ожидают компании транспорта и складского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения.
Пятая часть компаний - 19,1% - прогнозирует, что количество работников на их предприятиях расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.
Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. Зато в 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе - 74,1%). Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.
Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% (с 38,2% квартал назад). Больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности, а также в энерго- и водоснабжении. В то же время предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте. Одновременно каждый пятый респондент планирует брать кредиты в иностранной валюте.
Основными факторами, которые по оценкам бизнеса ограничивают способность наращивать производство, остаются высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы.
Позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев улучшились. Более трети - 38,2% - компаний ожидает, что объемы производства возрастут, и только 10,5% прогнозируют снижение. положительные ожидания наблюдается с второго квартала 2016 года. Рост ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Оптимистично настроены предприятия энерго- и водоснабжения.
Существенно улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше - 9%.
Выросла доля компаний, которая ожидает однознакового показателя инфляции - до 69,8% во II квартале 2019 с 58,9% в предыдущем квартале.
Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности, оптимистичными прогнозами бизнеса относительно курса гривни. В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 28,82 грн/долл. США. В предыдущем квартале этот показатель составлял 29,32 грн/долл. США. В то же время более трети компаний - 33,4% - ожидает, что курс не превысит 28,00 грн/долл. США.
Опрос проводился с 3 мая по 4 июня 2019 года. В нем приняли участие 699 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).