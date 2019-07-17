Курс гривни, инфляция и рост зарплат. Ожидания бизнеса улучшились

Украинские компании улучшили ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса. Они ожидают, что инфляция замедлится, а девальвация гривни ослабнет. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел во II квартале 2019 года.

Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса

Во втором квартале уровень деловой активности предприятий остается высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%).

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в частности благодаря росту производства и объемов продаж продукции прежде всего на экспорт. Для этого компании планируют увеличить инвестиции в оборудование, активнее привлекать кредитные ресурсы.

Почти треть компаний - 29,5% - ожидает улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 6,6% - ухудшения. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично настроенные компании в сфере строительства.

Почти 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев. Лишь 9,8% ожидают их снижения. Наиболее оптимистично настроены предприятия строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли. Треть компаний ожидает роста экспорта.

30,8% компаний прогнозируют рост объема инвестиций в оборудование. Лишь 8,2% предприятий ожидают сокращения. Наибольшего роста инвестиций ожидают компании транспорта и складского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения.

Пятая часть компаний - 19,1% - прогнозирует, что количество работников на их предприятиях расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.

Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. Зато в 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе - 74,1%). Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% (с 38,2% квартал назад). Больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности, а также в энерго- и водоснабжении. В то же время предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте. Одновременно каждый пятый респондент планирует брать кредиты в иностранной валюте.

Основными факторами, которые по оценкам бизнеса ограничивают способность наращивать производство, остаются высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы.

Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в стране

Позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев улучшились. Более трети - 38,2% - компаний ожидает, что объемы производства возрастут, и только 10,5% прогнозируют снижение. положительные ожидания наблюдается с второго квартала 2016 года. Рост ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Оптимистично настроены предприятия энерго- и водоснабжения.

Существенно улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше - 9%.

Выросла доля компаний, которая ожидает однознакового показателя инфляции - до 69,8% во II квартале 2019 с 58,9% в предыдущем квартале.

Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности, оптимистичными прогнозами бизнеса относительно курса гривни. В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 28,82 грн/долл. США. В предыдущем квартале этот показатель составлял 29,32 грн/долл. США. В то же время более трети компаний - 33,4% - ожидает, что курс не превысит 28,00 грн/долл. США.

Опрос проводился с 3 мая по 4 июня 2019 года. В нем приняли участие 699 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).