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05.08.2019, 13:25

Курс китайского юаня упал до 11-летнего минимума

Курс китайского юаня упал до 11-летнего минимума

На курс юаня влияет эскалация американо-китайского торгового спора

Китайский юань упал более чем на 1% в понедельник, достигнув 11-летнего минимума из-за усиливающихся опасений о резкой эскалации американо-китайской торговой войны, сообщает Reuters.

Усиливающееся влияние торгового спора привело к бегству инвесторов в безопасные активы. Японская иена в результате достигла семимесячного пика.

Распродажа началась после того, как Китай пообещал ответить на новые импортные пошлины США.

В начале торгов юань опустился до 7,0319 за доллар на материковом рынке. Офшорный юань упал до 7,0758 к доллару.

Резкое падение юаня потянуло вниз многие валюты региона.

Австралийский доллар подешевел на 0,42% до $0,6772, ранее достигнув семимесячного минимума в $0,6748. “Австралиец” торгуется вблизи минимума с 3 января в $0,6715.

Южнокорейская вона снизилась до 1.218,3 к доллару - минимума трех лет. Тайваньский доллар упал до двухмесячного минимума в 31,61 за доллар.

Доллар торговался на отметке 105,84 иены, ранее достигнув отметки 105,80 иены - минимума с января.

Евро вырос на 0,18% до $1,1126, продолжив восстановление после падения до двухлетнего минимума в $1,1027 в четверг.

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Теги: юань, торговая война
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