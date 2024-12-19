Курс валюты Ирана обвалился до исторического минимума. В стране блэкауты и энергокризис

Валюта Ирана потеряла 10% стоимости с момента победы Дональда Трампа на выборах в США

Фото: Abedin Taherkanareh/EPA

Курс иранского риала опустился до исторического минимума по отношению к доллару – 777 000 за $1. Об этом пишет агентство AP.

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В 2015 году, во время ядерной сделки Ирана с мировыми державами, курс риала составлял 32 000 за $1. В день, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан был приведен к присяге (30 июля 2024 года), курс составлял 584 000 за $1. В день победы Дональда Трампа на выборах в США курс был 703 000 за $1.

Центробанк страны пытается стабилизировать курс, увеличив предложение валюты на рынке на $220 млн. Это не дало ощутимых результатов: в четверг, 19 декабря риал укрепился только до уровня 767 500 за $1.

Текущий обвал иранской валюты последовал за распоряжением властей закрыть школы, университеты и правительственные учреждения из-за усугубляющегося энергетического кризиса. В Иране резко похолодало и энергосистема не выдерживает напряжения: начались веерные отключения электроэнергии и перебои с поставками газа.

Энергосистема страны требует масштабной модернизации, которую практически не возможно реализовать из-за западных санкций. Летом этого года Иран пережил серию блэкаутов, когда энергосистема не справилась с нагрузками в период аномальной жары.

По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году Иран был седьмым крупнейшим в мире производителем сырой нефти в мире и обладал третьими по величине доказанными запасами после Венесуэлы и Саудовской Аравии.