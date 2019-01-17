Курс гривни: ожидания украинского бизнеса ухудшились

Украинский бизнес ухудшил свои девальвационные ожидания на следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, который Нацбанк провел в IV квартале 2018-го.

Среднее значение обменного курса гривни к доллару через 12 месяцев предприниматели прогнозируют на уровне 29,99 грн/$. В третьем квартале аналогичный годовой прогноз составлял 29,6 грн/$.

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78,6% респондентов считают, что обменный курс будет выше 29 грн/$, тогда как кварталом ранее таких было 65,1%.

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Свыше трети (34,6%) предпринимателей уверены, что обменный курс будет в пределах 29-30 грн/$.

В Нацбанке отмечают, что рост курсовых ожиданий произошел на фоне значительного колебания курса гривни в период проведения опроса - с 5 ноября по 4 декабря.

НБУ опросил 675 больших, средних и малых предприятий в 22 регионах. Среди них – с/г и строительные компании, предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи.