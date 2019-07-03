Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ

Кристин Лагард 2 июля временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка (ЕЦБ), сообщается на сайте фонда.

"Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", - приводятся в сообщении слова Лагард.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый заместитель Лагард Дэвид Липтон.