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03.07.2019, 08:39

Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ

Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ

Кристин Лагард выдвинута на пост главы ЕЦБ

Кристин Лагард 2 июля временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка (ЕЦБ), сообщается на сайте фонда.

"Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", - приводятся в сообщении слова Лагард.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый заместитель Лагард Дэвид Липтон.

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Теги: МВФ, ЕЦБ, кристин лагард
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