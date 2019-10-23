LIGA.net и USAID запускают проект по финансовой грамотности

Портал деловой информации LIGA.net совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) запускают платформу LIGA.Money.

24 октября в пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ генеральный директор Группы Компаний «ЛІГА» Дмитрий Бондаренко и руководитель проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд презентуют проект и ответят на вопросы участников рынка и журналистов.

По данным USAID, Украина занимает последнее место в рейтинге финансовой грамотности среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Каждый третий украинец не может правильно распоряжаться средствами – накапливать, получать от сбережений прибыль и инвестировать. Каждый второй теряет свои деньги, а обнищание населения отрицательно сказывается на экономике страны в целом.

LIGA.Money – это инструмент, который призван обеспечить полный и прозрачный доступ потребителей к банковским продуктам и сервисам, рассказать простым и понятным языком о базовых понятиях процентных ставок и инфляции, сбережениях и инвестициях.

В презентации нового инструмента примут участие руководители крупнейших украинских банков, в частности Ощадбанка, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и представители Национального банка Украины.

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