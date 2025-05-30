Лихтенштейн на пороге крупнейшего кризиса с 2008 года из-за сотни трастов, связанных с РФ

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Лихтенштейн, одна из самых маленьких и богатых стран мира, приступил к проверке сотен трастовых фондов, связанных с гражданами России, руководители которых массово отказываются от управления из-за давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Эта ситуация поставила Лихтенштейн перед крупнейшим кризисом с 2008 года, когда утечка данных о клиентах банка LGT разоблачила массовое уклонение от уплаты налогов клиентами из-за рубежа.

После начала полномасштабной войны России против Украины, Минфин США начал активно налагать санкции, в том числе на трастовые фонды в Лихтенштейне.

Это заставило многих руководителей фондов, опасаясь санкций, массово уходить со своих должностей, что оставило фонды без управления и заморозило активы, в том числе элитную недвижимость и яхты.

В общей сложности речь идет о 475 фондах, из которых десятки или даже сотни имеют связи с россиянами.

Часть из них принадлежит или связана с находящимися под санкциями олигархами, в частности Владимиром Потаниным и Геннадием Тимченко – приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.

Отмечается, что эта ситуация указывает на то, насколько глубокими и непрозрачными остаются деловые связи России с Европой более чем через три года после начала полномасштабной войны в Украине.

По информации источников агентства, новоизбранное правительство Лихтенштейна пытается решить эту проблему.

Министерство юстиции страны планирует назначить новых руководителей в 350 трастах. Еще 40 таких фондов были ликвидированы, а в 85 случаях не удалось найти новых руководителей или ликвидаторов.

Власти страны также рассматривают централизацию управления фондами и усиление государственного контроля над этим сектором. Ни одни активы, по заверению в правительстве, не будут переданы лицам, находящимся под санкциями.

Финансовый сектор, в том числе трастовые фонды, является основой экономики Лихтенштейна – страны с населением около 40 000 человек.

В прошлом Лихтенштейн был известный как место, где богачи со всего мира скрывали свое состояние. Однако в последние годы страна пытается изменить этот имидж, вступив в МВФ и введя более прозрачные финансовые правила.