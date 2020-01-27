Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лондон перестал быть финансовым центром мира. Причина - Brexit

Лондон перестал быть финансовым центром мира. Причина - Brexit
27.01.2020, 19:54

Новым финансовым центром мира признали Нью-Йорк

Лондон потерял статус главного финансового центра мира, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.

Большинство опрошенных представителей финсектора (56%) назвали финансовым центром Нью-Йорк.

Доля тех, кто считает финансовой столицей мира Лондон, упала на 20 процентных пункта и составила 36%.Всего 22% респондентов считают, что Лондон останется крупнейшим финансовым центром в течении ближайших пяти лет. 

Причиной этого исследователи называют Brexit и связанную с ним неопределенность, которая преследовала Великобританию три года с момента референдума.

Аналитики прогнозируют, что вскоре лидерство от Нью-Йорка перейдет к мегаполисам Азии - Гонконгу, Шанхаю и Сингапуру.

В исследовании приняли участие 245 топ-менеджеров из сферы управления активами, банковских и других финансовых компаний мира.

Напишите нам
финансовые рынки brexit
Комментарии
Последние новости
 