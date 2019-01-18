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18.01.2019, 17:57

Лукашенко назвал условие введения единой валюты с Россией

Лукашенко назвал условие введения единой валюты с Россией

Президент Беларуси согласен на общую с РФ валюту, если это будет не рубль

Беларусь может согласиться на введение единой валюты с Россией, если это не будет валюта Центрального банка РФ. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает государственное информагентство БЕЛТА.

"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", - сказал он.

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По его словам, рабочим вариантом может быть ведения единой валюты по модели Евросоюза.

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Говоря о создании союза с Россией, Лукашенко подчеркнул, что любое союзное строительство должно проводиться на принципах равноправия между Беларусью и Россией, в частности необходима унификация налоговой и таможенной политики.

Напомним, 14 декабря 2018 года Лукашенко заявлял, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минск и Москва создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. После в Кремле заявили, что вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня.

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Теги: центральный банк рф, нацвалюта
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