Лукашенко просит у Путина новые кредиты для покрытия дефицита бюджета
Беларусь ведет переговоры с Россией о привлечении дополнительного финансирования. Об этом заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов, сообщает государственное беларусское агентство БелТА.
По его словам, часть средств необходима для покрытия дефицита госбюджета, который в 2025 году составляет 4,5 млрд беларусских рублей (около 1,6% ВВП). Также Минск заинтересован в привлечении кредитов для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли и других инвестпроектов.
"Мы активно работаем с Россией над финансированием как инвестиционных проектов, так и непосредственно бюджета. Эти вопросы сейчас и обсуждаются", – отметил Селиверстов. Суммы потенциального финансирования не уточняются.
По состоянию на 2023 год согласно данным Всемирного банка Беларусь оставалась крупнейшим должником РФ – на нее приходилось $8,2 млрд межгосударственных кредитов, что составляет более четверти общего внешнего долга перед Россией ($28,9 млрд).
В марте 2025 года Россия согласилась на масштабную отсрочку выплат по части беларусского долга – около $800 млн. По обновленным условиям, погашение этой суммы перенесено на 2031-2036 годы. Правительство РФ объяснило решение необходимостью снизить нагрузку на бюджет Беларуси – соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
- В этом году в Беларуси возник дефицит картофеля. Одна из причин – максимальная продажа продукции России. Поэтому в мае правительство Беларуси сняло ограничения на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, включая картофель, из стран-членов Европейского Союза.
- Беларусь продолжает способствовать военным действиям России, позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру, заявили лидеры Вильнюсского саммита.
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