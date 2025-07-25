Лукашенко просит у Путина новые кредиты для покрытия дефицита бюджета

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Беларусь ведет переговоры с Россией о привлечении дополнительного финансирования. Об этом заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов, сообщает государственное беларусское агентство БелТА.

По его словам, часть средств необходима для покрытия дефицита госбюджета, который в 2025 году составляет 4,5 млрд беларусских рублей (около 1,6% ВВП). Также Минск заинтересован в привлечении кредитов для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли и других инвестпроектов.

"Мы активно работаем с Россией над финансированием как инвестиционных проектов, так и непосредственно бюджета. Эти вопросы сейчас и обсуждаются", – отметил Селиверстов. Суммы потенциального финансирования не уточняются.

По состоянию на 2023 год согласно данным Всемирного банка Беларусь оставалась крупнейшим должником РФ – на нее приходилось $8,2 млрд межгосударственных кредитов, что составляет более четверти общего внешнего долга перед Россией ($28,9 млрд).

В марте 2025 года Россия согласилась на масштабную отсрочку выплат по части беларусского долга – около $800 млн. По обновленным условиям, погашение этой суммы перенесено на 2031-2036 годы. Правительство РФ объяснило решение необходимостью снизить нагрузку на бюджет Беларуси – соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.