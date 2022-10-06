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Лукашенко запретил расти ценам в Беларуси

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06.10.2022, 16:20
Лукашенко запретил расти ценам в Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко  запретил повышение цен в стране, сообщает беларуское государственное информагентство БЕЛТА.

"С шестого числа (октября) запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — сказал Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

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Лукашенко объяснил свое решение тем, что в Беларуси возникли "запредельные" цены.

"Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра [антимонопольного регулирования и торговли] и губернаторов. Все", — заявил он.

Лукашенко также заявил, чтобы на этом фоне компании не уходили с рынка. "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", — сказал Лукашенко правительственным чиновникам. Нарушителей Лукашенко призвал задерживать и возбуждать уголовные дела.

В ходе совещания Лукашенко сообщил, что за первые восемь месяцев 2022 года инфляция в Беларуси превысила 13%, а правительство к концу года ожидает инфляцию на уровне 19%. Он поставил правительству и Нацбанку задачу снизить уровень инфляции до 7-8% к 2023 году.

Наталія Софієнко
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беларусь александр лукашенко
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