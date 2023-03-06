Львовскую таможню возглавил подполковник СБУ

Государственная таможенная служба Украины назначила Андрея Кузника на должность исполняющего обязанности начальника Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Кузник более 17 лет проходил службу в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях: от оперуполномоченного регионального органа до заместителя начальника управления в Центральном аппарате СБУ. Воинское звание – подполковник. Последнее место работы – начальник Ровенской таможни.

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Учился в Национальной академии СБУ, по специальности – юрист. Второе образование получил в Киевском национальном университете имени Т. Г. Шевченко, на факультете "Финансы, банковское дело и страхование". Также получил диплом Национального авиационного университета по специальности "Публичное управление и администрирование". Занимается научной работой в сфере государственной безопасности при НА СБУ.

Кузник сменил на посту и.о. главы Львовской таможни Олега Шахрая, срок полномочий которого закончился в середине февраля. Он возглавил Львовскую таможню в августе прошлого года сроком на три месяца. В ноябре его контракт продлили еще на три месяца.

За неделю до окончания контракта Шахрая, СБУ и Государственное бюро расследований провели масштабную спецоперацию на таможнях вдоль всей западной границы. Обыски устроили в центральном аппарате Гостаможслужбы и восьми региональных таможнях, включая Львовскую.

9 сентября 2022 года на Львовской таможне прошли обыски: ГБР подозревала незаконную льготную растаможку авто.

1 февраля 2023 года Кабмин назначил нового и.о. начальника Гостаможслужбы.

28 февраля ГБР разоблачило начальника Госгеокадастра Львовской области на махинациях с землей.

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Роман Бриль

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