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Львовскую таможню возглавил подполковник СБУ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 16:15
Львовскую таможню возглавил подполковник СБУ - Фото
Андрей Кузник новый и.о. начальника Львовской таможни (Фото: Львовская таможня/Facebook)

Государственная таможенная служба Украины назначила Андрея Кузника на должность исполняющего обязанности начальника Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.   

Кузник более 17 лет проходил службу в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях: от оперуполномоченного регионального органа до заместителя начальника управления в Центральном аппарате СБУ. Воинское звание – подполковник. Последнее место работы – начальник Ровенской таможни. 

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Учился в Национальной академии СБУ, по специальности – юрист. Второе образование получил в Киевском национальном университете имени Т. Г. Шевченко, на факультете "Финансы, банковское дело и страхование". Также получил диплом Национального авиационного университета по специальности "Публичное управление и администрирование". Занимается научной работой в сфере государственной безопасности при НА СБУ. 

Кузник сменил на посту и.о. главы Львовской таможни Олега Шахрая, срок полномочий которого закончился в середине февраля. Он возглавил Львовскую таможню в августе прошлого года сроком на три месяца. В ноябре его контракт продлили еще на три месяца. 

За неделю до окончания контракта Шахрая, СБУ и Государственное бюро расследований провели масштабную спецоперацию на таможнях вдоль всей западной границы. Обыски устроили в центральном аппарате Гостаможслужбы и восьми региональных таможнях, включая Львовскую.  

Роман Бриль
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