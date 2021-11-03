Любченко перед увольнением распустил Экспортно-кредитное агентство

Министр экономики Алексей Любченко, которого Верховная Рада отправила сегодня в отставку, перед увольнением подписал приказы о досрочном прекращении полномочий всех пяти членов наблюдательного совета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и председателя правления общества Руслана Гашева. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Причиной роспуска стала "крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов наблюдательного совета".

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Отмечается, что за год деятельности на руководящей должности Гашевым не были приняты меры, которые способствовали бы выполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и, соответственно, увеличения экспорта.

"Обществом приостановлена работа над созданием таких продуктов как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга. До сих пор не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности отечественных предприятий", – сообщили в Минэкономики.

За девять месяцев 2021 года агентство заключило четыре договора страхования и получено доход в размере 116 000 грн. Зато расходы общества за это время достигли 19,5 млн грн, добавили в ведомстве.

Минэкономики готовит объявление о проведении конкурса на должности членов наблюдательного совета общества.

Временно исполняющим обязанности председателя правления общества назначен заместитель председателя правления общества Вячеслав Попов.

7 февраля 2018 года Кабмин по инициативе Минэкономразвития принял решение о создании Экспортно-кредитного агентства и утвердил его учредительные документы. Основные задачи агентства - защита украинских экспортеров путем страхования, перестрахования и гарантирования; внедрение современных финансовых технологий во внешней торговле, развитие экспорта товаров (работ, услуг) российского происхождения, реализация программы частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

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Наталия Софиенко

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