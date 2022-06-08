"Люди с большой душой". Люксембург заморозил российские активы на 4,3 млрд евро

Банки и финансовые организации Люксембурга, одного из крупнейших финансовых центров Европы по состоянию на начало июня, заморозили активы россиян на сумму 4,267 млрд евро. Как сообщило министерство финансов страны, в частности, заморожены депозиты и ценные бумаги более 90 физлиц и 1100 компаний, подвергшихся санкциям из-за вторжения России в Украину.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Люксембург входит в Евросоюз, который ввел против России жесткие санкции в ответ на ее агрессию, в том числе – заморозку активов. В ЕС продолжается дискуссия по поводу механизмов изъятия этих активов на восстановление послевоенной Украины.

2 июня президент Владимир Зеленский дистанционно выступил с речью в Палате депутатов Люксембурга, назвав эту страну важным партнером Украины и поблагодарив за участие в санкционном давлении на Россию.

"В отличие от других государств, Люксембург не имеет больших военных складов или значительных оборонных производств. Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и предоставили оборонную помощь вовремя, что важно, и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой. Вы доказали, что ваш потенциал – более мощный, чем у некоторых тех, кто остался слабым даже несмотря на значительно больший географический масштаб", — заявил президент.

3 июня страны Европейского Союза официально ввели шестой пакет санкций против России, куда вошло частичное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT нескольких российских банков и запрет на вещание российской пропаганды.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.