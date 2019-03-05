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НАБУ открыло уголовное дело по информации Наших грошей
05.03.2019, 10:41

Макрон предлагает ввести минимальную зарплату ЕС

Макрон предлагает ввести минимальную зарплату ЕС

В программном письме, обращенном к европейцам, президент Франции предлагает шаги по преодолению кризиса в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон написал открытое письмо "Европейский ренессанс", в котором предложил серию реформ для обеспечения будущего Европейского Союза. Письмо адресовано гражданам Европы и опубликовано в газетах во всех 28 государствах-членах ЕС, сообщает ВВС.

Макрон предлагает ввести минимальную заработную плату ЕС, которая будет "приемлемой для каждой страны" и будет согласовываться на коллективной основе ежегодно. Таким образом, граждане ЕС смогут гарантированно получать "одинаковую плату за одинаковую работу".

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Макрон отмечает, что ЕС как институт нуждается в серьезной встряске, чтобы остановить государства-члены, "отступающие в национализм" и стремящиеся к отделению. И приводит в пример Великобританию. "Кто сказал британцам правду об их будущем после Брексита?", - спрашивает он. - Кто говорил с ними о потере доступа к рынку ЕС?"

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Он описывает ЕС как не просто экономический рынок, но как "проект" и предлагает для преодоления кризиса дорожную карту. Макрон считает, что нужно создать несколько новых органов, которые будут наблюдать за изменениями в ЕС. Таких, напиример, как агентство по защите демократии для защиты от кибератак, распространения поддельных новостей и запрета иностранным державам финансировать европейские политпартии; совет по внутренней безопасности, который будет состоять из общеевропейского пограничного ведомства и бюро по вопросам беженцев, и европейского совета безопасности.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в подписали Ахенский договор о расширении сотрудничества.

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Теги: кризис в Европе, Макрон Эммануэль, европейский союз, brexit
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