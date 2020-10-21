Манчестер Юнайтед терпит убытки. Из-за коронакризиса клуб потерял 150 млн евро
Чистый убыток английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед по итогам сезона 2019/20 составил 25 млн евро. Об этом пишет SkyNews со ссылкой на данные годового отчета.
В сезоне 2018/19 чистая прибыль Манчестер Юнайтед составила 20,7 млн евро.
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Доход футбольного клуба за последний сезон сократился на 19% до 560 млн евро. По итогам прошлого сезона данный показатель составлял 711 млн евро. С 2015 года доход клуба не опускался ниже 500 млн евро.
Общая задолженность Манчестер Юнайтед выросла на 133% до 521 млн евро, говорится в сообщении.
За последние десять лет Манчестер Юнайтед дважды заканчивал финансовый год с чистым убытком. В 2018 году – показатель составил 42 млн евро. В 2015 году – 840 000 евро.
- 12 октября ФК Шахтер опубликовал годовой отчет, указав, что доход клуба сократился 1,2 млрд грн за сезон 2019/20. За предыдущий сезон доход Шахтера составил 1,7 млрд грн.
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