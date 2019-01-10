Маркарова больше не будет заниматься инвестициями

Кабинет министров Украины освободил министра финансов Оксану Маркарову от должности правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, сообщает пресс-служба Минфина. Согласно закону "О Кабинете министров Украины", члены правительства не могут параллельно занимать другие должности.

Маркарова была назначена на эту должность в августе 2016. Она работала над созданием офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, а также над законами, упрощающими условия ведения бизнеса в Украине.

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Парламент назначил Оксану Маркарову министром финансов 22 ноября 2018-го. До этого она исполняла обязанности министра после отставки Александра Данилюка 7 июня 2018-го. После назначения министром она также вышла из наблюдательных советов госбанков.