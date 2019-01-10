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В ЕС начали расследование против Nike
10.01.2019, 18:11

Маркарова больше не будет заниматься инвестициями

Маркарова больше не будет заниматься инвестициями

Кабмин освободил министра финансов от должности уполномоченного по вопросам инвестиций

Кабинет министров Украины освободил министра финансов Оксану Маркарову от должности правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, сообщает пресс-служба Минфина. Согласно закону "О Кабинете министров Украины", члены правительства не могут параллельно занимать другие должности.

Маркарова была назначена на эту должность в августе 2016. Она работала над созданием офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, а также над законами, упрощающими условия ведения бизнеса в Украине.

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Парламент назначил Оксану Маркарову министром финансов 22 ноября 2018-го. До этого она исполняла обязанности министра после отставки Александра Данилюка 7 июня 2018-го. После назначения министром она также вышла из наблюдательных советов госбанков.

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Теги: Минфин, инвестиции, Оксана Маркарова
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