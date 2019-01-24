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24.01.2019, 21:05

Маркарова и президент Швейцарии подписали антиофшорное соглашение

Маркарова и президент Швейцарии подписали антиофшорное соглашение

Министр финансов Украины и президент Швейцарии подписали в Давосе протокол об избежании двойного налогообложения между двумя странами

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и новоизбранный президент Швейцарии Ули Маурер сегодня в Давосе подписали протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Это (избежание двойного налогообложения - ред.) будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Швейцарией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - объясняет министерство.

Документ предусматривает:
увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти - с 0% до 5%;
дополнение новой статьей о совершенствовании процедуры взаимного согласования (разрешения налоговых споров) с помощью арбитража;
применение права на получение преимуществ - преимущества не будут предоставляться в отношении вида дохода или имущества, если одной из главных целей соглашения между субъектами хозяйственной деятельности было непосредственное или опосредованное получение ими таких преимуществ.

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Теги: налогообложение, офшор, Минфин, Оксана Маркарова, Ули Маурер
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