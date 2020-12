Mastercard и Visa начали расследование против Pornhub. Что случилось

Международные платежные системы Mastercard и Visa расследуют обвинения против порносайта Pornhub в публикации изнасилований и секс-видео с участием несовершеннолетних. О таких нарушениях Pornhub написал обозреватель The New York Times Николас Кристоф, сообщает Associated Press.

"Мы расследуем утверждения, выдвинутые в New York Times, и работаем с банком MindGeek (владелец Pornhub, – ред.), чтобы разобраться в этой ситуации", – заявили в Mastercard. В компании заявили о "немедленных действиях", если обвинения подтвердятся.

В Visa заявили, что взаимодействуют с финансовыми учреждениями и материнской компанией Pornhub в проведении расследования. В компании добавили, что если Pornhub действительно нарушает закон или политику банка, веб-сайту будет запрещено принимать платежи Visa.

Реагируя на колонку на NYT, премьер-министр Канады Джастина Трюдо, заявил, что его правительство сотрудничает с полицией и службой безопасности для решения поднятых вопросов.

В комментарии Reuters в Pornhub назвали обвинения безответственными и такими, которые не соответствуют действительности. В компании заявили, что имеют большую команду модераторов, которые вручную проверяют каждое видео. Также в компании заявили, что используют технологии автоматического обнаружения запрещенного контента.

В 2019 году сервис PayPal остановил обработку платежей в PornHub.

В апреле 2020 года более 800 000 человек подписали петицию с требованием закрыть порносайт Pornhub. Ресурс обвиняли в публикации секс-видео без согласия лиц и даже в работорговле и похищении людей.

Александр Мясищев

