Боголюбов готовит апелляцию на решение лондонского суда по делу ПриватБанка
Бизнесмен Геннадий Боголюбов собирается подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 30 июля, согласно которому его признали причастным к незаконному выводу почти $2 миллиардов из ПриватБанка перед национализацией. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба бизнесмена.
"Мы считаем, что судья допустил существенную ошибку в ключевых выводах о причастности господина Боголюбова к мошенничеству, и якобы нанесенного банку ущерба и убытков", – сказал адвокат бизнесмена Джордж Мейлин из юридической фирмы Enyo Law.
Боголюбов отрицает свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и настаивает на своей непричастности к финансовым схемам, которые стали предметом судебного разбирательства.
- После национализации ПриватБанка в 2016 году государство потратило 155 млрд грн на его финансовое оздоровление.
- В феврале 2023 года Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам.
- Боголюбов выехал за границу в июне 2024 года по чужому паспорту (по данным Государственного бюро расследований, сам бизнесмен отрицает, что нарушал закон). В ноябре 2024 года его заочно арестовали, а в феврале 2025 вместе с Коломойским Боголюбов попал под санкции СНБО. По последним данным, бизнесмен поселился в Вене.
- Игорь Коломойский, другой бывший акционер ПриватБанка, с сентября 2023 года находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных в кассу ПриватБанка и других преступлениях, в частности в покушение на заказное убийство.
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