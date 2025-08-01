Боголюбов готовит апелляцию на решение лондонского суда по делу ПриватБанка

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Бизнесмен Геннадий Боголюбов собирается подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 30 июля, согласно которому его признали причастным к незаконному выводу почти $2 миллиардов из ПриватБанка перед национализацией. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба бизнесмена.

"Мы считаем, что судья допустил существенную ошибку в ключевых выводах о причастности господина Боголюбова к мошенничеству, и якобы нанесенного банку ущерба и убытков", – сказал адвокат бизнесмена Джордж Мейлин из юридической фирмы Enyo Law.

Боголюбов отрицает свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и настаивает на своей непричастности к финансовым схемам, которые стали предметом судебного разбирательства.