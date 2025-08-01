Боголюбов готує апеляцію на рішення лондонського суду у справі ПриватБанку
Бізнесмен Геннадій Боголюбов збирається подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона від 30 липня, згідно з яким його визнали причетним до незаконного виведення майже $2 млрд з ПриватБанку перед націоналізацією. Про це LIGA.net повідомила пресслужба бізнесмена.
"Ми вважаємо, що суддя допустив суттєву помилку в ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства, а також до нібито завданих банку шкоди та збитків", – сказав адвокат бізнесмена Джордж Мейлін з юридичної фірми Enyo Law.
Боголюбов заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських дій і наполягає на своїй непричетності до фінансових схем, які стали предметом судового розгляду.
- Після націоналізації ПриватБанку у 2016 році держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення.
- У лютому 2023 року Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.
- Боголюбов виїхав за кордон у червні 2024 року за чужим паспортом (за даними Державного бюро розслідувань, сам бізнесмен заперечує, що порушував закон). У листопаді 2024 року його заочно заарештували, а у лютому 2025 році Боголюбов потрапив під санкції РНБО разом з Ігорем Коломойським, ще одним колишнім акціонером ПриватБанку. За останніми даними, бізнесмен оселився у Відні.
- Коломойський з вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку й інших злочинах, зокрема в замаху на замовне вбивство.
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