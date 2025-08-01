Боголюбов готує апеляцію на рішення лондонського суду у справі ПриватБанку

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Бізнесмен Геннадій Боголюбов збирається подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона від 30 липня, згідно з яким його визнали причетним до незаконного виведення майже $2 млрд з ПриватБанку перед націоналізацією. Про це LIGA.net повідомила пресслужба бізнесмена.

"Ми вважаємо, що суддя допустив суттєву помилку в ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства, а також до нібито завданих банку шкоди та збитків", – сказав адвокат бізнесмена Джордж Мейлін з юридичної фірми Enyo Law.

Боголюбов заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських дій і наполягає на своїй непричетності до фінансових схем, які стали предметом судового розгляду.