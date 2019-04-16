MasterСard увеличила максимальную сумму платежа без пин-кода

Международная платежная система MasterСard с 15 апреля увеличила до 500 грн максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате без ввода пин-кода. Об этом сообщил сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет в Telegram.

До этого пин-код необходимо было вводить, если платеж превышал 100 грн.

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В начале года Mastercard сообщала, что по итогам четвертого квартала 2018 года Украина стала четвертой в мире по количеству бесконтактных платежей.

По словам директора по развитию бизнеса Mastercard Юрия Бахтина, 95% всех бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.

Минэкономразвития планирует начать переводить торговцев на безналичный расчет со следующего года. До 1 июля 2020 года планируется обязать всех, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн) установить POS-терминалы.