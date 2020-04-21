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Борьба с COVID-19. Медики Киева получают зарплаты до 50 000 грн - Кличко

Борьба с COVID-19. Медики Киева получают зарплаты до 50 000 грн - Кличко
21.04.2020, 13:11

По словам мэра столицы, доплаты за работу с больными COVID-19, получили врачи, медсерстры и младший медперсонал

Столичные врачи, работающие с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, за март получили зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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Он уточнил, что с 13 марта медработникам установлены доплаты к заработной плате в размере девяти должностных окладов. "На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 000 до 50 000 грн, медсестры - 25-30 000 и младший медицинский персонал – 20 000-25 000 грн", - сказал Кличко.

В среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными COVID-19, составляет: врачам - 17 000 грн, медсестрам - 13 000 грн, младшему медперсоналу - 11 000 грн.

Кличко также добавил, что премию за марта получат и работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В частности, медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн. Врачи Центра получат премию в 9800 грн, фельдшеры – 5500 грн, а санитары - 1900 грн.

Мэр отметил, что департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

  • Согласно подписанным президентом Владимиром Зеленским 18 апреля изменениям к госбюджету-2020 на доплаты медработникам, которые противостоят эпидемии, предусмотрены 15,8 млрд грн. В общем расходы Минздрава увеличиваются на 16,4 млрд грн.

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Анна Андреева
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